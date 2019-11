Avviste krav om adopsjon

Frostating lagmannsrett har avvist kravet om at et fosterbarn skal adopteres bort – mot de biologiske foreldra sin vilje.

Barnet har bodd hos en fosterfamilie i fylket i flere år, men har samtidig hatt kontakt med sin biologiske far.

Tingretten gav barnevernet medhold i at barnet kunne adopteres, men lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlig tungtveiende grunner til at adopsjon skal skje.