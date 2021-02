Avviste innbyggarforslaget

Kommunestyret i Ålesund avviste innbyggarforslaget som krev at det blir greia ut alternativ for plassering av kloakkreinseanlegget som er planlagt på Kvasneset, skriv Sunnmørsposten. Reinseanlegget som er planlagt på Kvasneset i Sula kommune har møtt strekt motstand frå innbyggjarane. Dei fryktar det vil lukte for mykje. No ventar kommunen på ein rapport som kjem i juni, før dei endeleg vil bestemme kvar anlegget skal ligge.