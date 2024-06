Avviste forslag om strakstiltak

Anders Riise, Møre og Romsdals fylkesordførar, avviste å behandle forslaget om 50 millionar kroner til strakstiltaket for Trollstigen. Det vil bli eit møte med ministeren no på onsdag og Riise håper at staten vil bidra med støtte.

– Regjeringa må sjå alvoret med Trollstigen når det gjeld reiselivsnæringa. Eg håper staten tek ei ny vurdering, seier Riise til NRK.