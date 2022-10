Avviste anke på varetektsfengsling

Frostating lagmannsrett har forkasta anken til ein mann i 30-åra. Mannen er sikta for mishandling av sitt eige barn. I slutten av september blei han og barnets mor varetektsfengsla i fire nye veker. Dette anka mannen, men lagmannsretten har no avvist anken. Retten meiner det er viktig for etterforskinga at mannen blir sittande fengsla med brev- og besøksforbod.