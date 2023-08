Avviste anke

Frostating lagmannsrett har avvist anken frå ein mann som er varetektsfengsla skulda for kroppsskade, kroppskrenking, vald og truslar mot offentleg tenesteperson og omsynslaus framferd.

Anken tok utgangspunkt i at mannen har store utfordringar og at han heller burde få eit kommunalt hjelpetilbod.

Lagmannsretten kom fram til at fengsling er naudsynt, ikkje minst fordi mannen er skulda for alvorlege hendingar og at gjentakingsfaren er stor.