Avvist forsikringskrav

Behandlinga av eit regresskrav mot Vik Ørsta AS er avvist i Høgsterett. Eit forsikringsselskap dekte tap som følge av at ein bølgedempar blei totalskadd i dårleg ver, men kravde seinare at Ørsta-selskapet som hadde levert anlegget skulle dekke tapet.

Vik Ørsta meinte det var avtalt med kunden at slikt skulle bli løyst ved valdgift. Høgsterett kom til at denne klausulen var bindande for forsikringsselskapet. Vik Ørsta fekk dermed medhald i at tvisten måtte bli avvist frå domstolane og må bli løyst ved valdgift.