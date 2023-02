Avviser stoppordre for Møreaksen

Statens vegvesen avviser at de har fått beskjed om at bompengesøknaden for Møreaksen skal utsettes.

I følge Sunnmørsposten blir den planlagte fjordkryssinga mellom Vestnes, Otrøya og Molde utsatt i minst to etter signaler fra samferdselsdepartementet.

Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet sier arbeidet går videre som planlagt, og at det er opp til politikerne å avgjøre om Møreaksen blir prioritert.