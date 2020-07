Avviser Klinges kritikk

Justisminister Monica Mæland avviser at satsingen på politiet ikke er synlig i Møre og Romsdal og andre områder utenfor det sentrale Østlandet, slik stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet, hevder i et skriftlig spørsmål til statsråden. I sitt spørsmål tar Klinge utgangspunkt i at Møre og Romsdal har landets eldste bilpark og hun mener politiets responstid har blitt dårligere i 2020. Mæland svarer at bemanningen har økt med 30 prosent siden 2013 og at politidekningen har blitt bedre, men hun gir ikke noe svar verken på spørsmålet om bilpark eller responstid i Møre og Romsdal.