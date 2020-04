Avviser gratis parkering i sentrum

Moldeordfører Torgeir Dahl (H) avviser ønsket fra Sentrumsforeninga i Molde om gratis parkering i sentrum under koronakrisa for å få økt handel i sentrum. Under et digitalt seminar i regi av Molde næringsforum i dag sa ordføreren at kommunen har månedlige inntekter på 800.000 kroner fra de offentlige parkeringsplassene. Fri perioder med gratis parkering i parkeringstunnelen vil ordføreren gjerne diskutere, men gratis parkering i hele sentrum vil han ikke støtte.