Avviser Barcelona

Ada Stolsmo Hegerberg er blitt koblet til en overgang til Barcelona de siste dagene. Selv garanterer den norske stjernespissen at hun blir i Lyon. Den franske storklubben jakter lørdag sin fjerde strake triumf i mesterligaen. De møter Barcelona i finalen i Budapest. I opptakten til kampen har det kommet rapporter om at lørdagens motstander ønsker å signere Hegerberg. Det avviser hun blankt dagen før finalen. På spørsmål fra VG om hun kan garantere at hun er i Lyon også neste sesong var 23-åringen kontant. (NTB)