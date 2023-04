Avviser at de har lagt inn bud

Selskapet Azets avviser påstandene om at de hadde lagt inn et bud på selskapet R8Me. Det skriver Sunnmørsposten.

Ifølge avisen foreslo Ingvild Nistad overfor Fylkeshuset AS at de skulle betale fem millioner for hennes aksjepost i R8Me. Hun hevdet at selskapet Azets hadde lagt inn et bud på mer enn fem millioner for de samme aksjene, noe de nå avviser. Sunnmørsposten har forsøkt å få et svar fra Ingvild Nistad, daglig leder i Fylkeshuset AS, Gudmund Lode, og styreleder Ottar Brage Guttelvik. Ingen av de har besvart avisen sine henvendelser.

Ledelsen og styret i Fylkeshuset AS har fått kritikk for kjøpet av R8Me i en gransking som selskapet Deloitte har gjort.