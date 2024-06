Avviser åstedsbefaring

Frostating lagmannsrett avviser kravet om åstedsbefaring i forbindelse med en trafikkulykke på Sula i desember.

Sjåføren er tiltalt for å ha kjørt på en kvinne i et fotgjengerfelt, men vedgår ikke straffskyld. I forbindelse med rettssaken har han krevd åstedsbefaring som en del av forsøket på å bevise sin uskyld.

Nå har Frostating lagmannsrett bestemt at tingretten kan behandle saken 13. juni uten at retten drar til Sula for å se på åstedet.