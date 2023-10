Avviser alle skuldingar

Den tidlegare eigaren av Kleven Verft meiner han må frifinnast i samband med søksmålet som buet etter verftskonkursen har gått til. Det skriv Nett No.

Eigaren og styreleiaren i DIV Group gjekk inn som Kleven-eigarar i mars 2020. Berre månader etterpå gjekk verftsselskapa konkurs som følgje av at bankane kansellerte låneavtalane med verftet.

Nett No skriv at buet til Kleven vil krevje den tidlegare verftseigaren for 168 millionar kroner. Grunnlaget for kravet er knytt til verdien av eit offshoreskip som var under arbeid – og som aldri blei levert frå verftet. Den tidlegare verftseigaren meina han handla i tråd med verftet sine interesser og at det ikkje er grunnlag for søksmål.