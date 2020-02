Avvikler bomstasjon

Eksportvegen AS vil stanse bompengeinnkrevingen ved Vågstrandstunnelen fredag 7. februar kl. 24:00. Dermed vil passeringer gjennom Vågstrandstunnelen bli gratis fra og med lørdag 8. februar 2020. Staten kompenserer Eksportvegen AS kr 175 mill for avviklingen og inntektsbortfallet. Dette går i sin helhet til å betale ned på bompengelånet. Restlånet på kr 365 mill. skal nedbetales innen 2030 ved hjelp av inntektene fra bommene ved Tresfjordbrua, opplyser de i en pressemelding.