Avvik i rutinar og praksis førte til båtkollisjon

30 personar vart evakuerte og fire tekne til sjukehus med helikopter i juni 2023 då hurtigbåten Tyrhaug og servicefartøyet Frøy Loke kolliderte i Edøyfjorden.

No har Statens havarikommisjon konkludert sin rapport om ulukka.

Ifølgje rapporten oppfatta mannskapet på servicebåten det ikkje som unormalt at hurtigbåten kom like mot dei, då dette var normalt, og dei hadde vikeplikt. Mannskapet på servicefartøyet heldt då same fart og kurs.

Den aktive navigatøren på hurtigbåten hadde fokus på ein passerande seglbåt og støttenavigatøren var i eit anna rom bak brua. Korkje av dei skal då ha oppfatta kollisjonsfara.

Havarikommisjonen skriv at oppfattinga av risikoar i rutinemessige arbeidsoppgåver er noko ein over tid kan normalisere og oversjå, og at dette var ein av fleire faktorar som forklarar kvifor det var forskjell i rutinane og korleis arbeidsoppgåvene faktisk vart utført om bord.

Havarikommisjonen konkluderer rapporten med ei oppmoding om at det kan oppstå avvik mellom skildra prosedyrar og utføring i praksis, og at det er viktig med ei felles oppfatting av risikoane og arbeidsoppgåvene om bord.