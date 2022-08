Avverja store tap i Sunndal

Fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Roar Ørsund, seier til NRK at det var viktig å få på plass ei løysing i streiken i prosessindustrien. Dette er fyrste gong aluminiumsverket på Sunndalsøra har vore råka av streik og verket var i gang med ei storstilt nedstenging.

Hydro Sunndal er det største aluminiumsverket i Europa.

– Vi er svært glade for at streiken er over. At partane har funne ei løysing avverjar tap i 100-millionersklassen her ved verket, seier Ørsund.