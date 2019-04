Avtale om tre nye brønnbåtar

Havyard i Herøy har gått inn ei avtale med Norsk Fiskeritransport om å byggje to brønnbåtar, og opsjon for ein til, ifølge ei pressemelding frå Havyard. Dei to nye skipa er venta å vere klare i 2020-2021. Avtala vil totalt vere verdt over ein milliard kroner, ifølge Havyard.