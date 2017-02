Avtale om neonatal-avdelingen

Helse Møre og Romsdal og St.Olavs Hospital har underskrevet en avtale som sikrer at Ålesund sjukehus får beholde behandlingen av barn som er født mellom uke 26 og 28 i svangerskapet. Det skriver Sunnmørsposten. Avtalen gjelder,ifølge avisa, minst ut 2019. Helse Midt-Norge understreker at det er enighet om å sette grensen ved 26. uke. Det innebærer at de aller minste for tidlig-fødte skal behandles ved St.Olavs. Det ble ny diskusjon rundt temaet da Helsedirektoratet sendte ut et høringsforslag med forslag om at alle som ble født i uke 28 og tidligere, skulle behandles ved kun ett sted i hver helseregion.