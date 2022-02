Avtale om Helseplattforma klar

Avtalen mellom Helseplattforma, sjukehusa og kommunane er ferdig forhandla fram.

Avtalen styrer korleis kostnadene med den felles journalløysinga skal fordelast, korleis partane skal samarbeide og kva lover og reglar som gjeld i dette samarbeidet.

Prosjektet har dermed nådd ein svært viktig milepæl, seier leiar i samarbeidsrådet for kommunane i Midt-Noreg, Arne Ingebrigtsen (bildet). Han seier alle kommunane no har opplysningane dei treng for å sjå både gevinstar og kostnader ved Helseplattforma.

Avtalen skal behandlast i styret i Helseplattforma 28. februar, av styra i helseføretaka i Midt-Noreg og i dei midtnorske kommunane.