Avtale om digital kommunevert

Romsdalskommunane Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes har signert ein avtale med Procon Digital om ei KommuneVert-løysing. Det gjer at kommunane kan kuttne ned på kostnader, fordi det blir mindre behov for manuelle besøksmottak på rådhusa. Selskapet meiner deira tilbod gjer det enklare og meir effektivt for innbyggarane å få tilgang til dei kommunale tenestene.