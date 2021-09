Avtale mellom Ørsta og Viti

Ørsta kommune og stiftelsen Viti (tidligere musea på Sunnmøre) inngikk i dag en 4-årig samarbeidsavtale som blant annet gjelder Brudavolltunet (bildet). Dette sikrer at kulturarven i kommunen blir tatt vare på framover. Ordføreren sier det har vært en krevende sak der det har vært motstand både fra sogelaget og stiftelsen som har hatt ansvaret for Brudavolltunet. Ordfører Stein Aam mener faglige og økonomiske grunner likevel er avgjørende for at det er rett å inngå en slik avtale.