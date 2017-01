Avsluttet fest i Ålesund

Politiet avsluttet en privatfest i en leilighet i Ålesund i natt. Da hadde de fått flere meldinger om støy og høy musikk. I samme by ble to berusede menn i 20- og 50-årene innbrakt fra et utested i sentrum. Da hadde de vært i klammeri med vaktene på stedet. Også to menn i slutten av tenårene blei innbrakt og blir anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg om bortvisning fra Ålesund sentrum.