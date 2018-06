Avsluttet fest

Etter klage fra flere naboer ble en støyende ungdomsfest avsluttet i Ålesund i 02-tiden i natt. Senere på natta ble to menn innbrakt fra sentrum av byen. De blir anmeldt for ikke å etterkomme pålegg fra politiet. Og en mann ble i løpet av natta anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Prøve er tatt og sak er opprettet, opplyser politiet.