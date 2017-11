Avsluttet aksjon

Politiet valgte i samråd med HRS å avslutte aksjon etter mulig observasjon av en nødrakett i Ørsta tidligere torsdag kveld. Operasjonsleder i politiet forteller at flere har kontaktet politiet og meldt fra om at de også så noe som lyste litt på himmelen men at de ikke tror det var snakk om en nødrakett.