Avslutter utmeldingsaksjon

Arbeidsgruppa for Ørskog ut av Ålesund avslutter arbeidet sitt på grunn av for få underskrifter som støtter aksjonen. Det skriver Sunnmørsposten. Det er i et innlegg i lokalavisa Bydebladet at fem initiativtakere skriver at de legger ned gruppa og at de vil gjøre sitt beste for å forbedre, påvirke og gjøre Nye Ålesund til et sted de kan leve og trives.