Avslutter undersøkelsene

Statens havarikommisjon avslutter sine undersøkelser av hurtigruteskipet MS «Kong Harald». Havarikommisjonen startet en forundersøkelse etter at skipet fikk motorstopp på Hustadvika 24. august i år. Dette utløste en større redningsaksjon. – Det vi har sett og fått opplyst er at både Sjøfartsdirektoratet og rederiet etter vårt syn har gjennomført relevante tiltak for å kunne forebygge lignende hendelser i fremtiden. Så vi har besluttet å ikke gå videre med vår forundersøkelse i denne saken her, sier Dag Liseth, leder i sjøfartsavdelingen i Statens Havarikommisjon.