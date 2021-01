Avslutter tilsyn av fagskole

Fagskolen i Ålesund har i dag fått tilbake akkreditering for å drive fagskoleutdanning, etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har avsluttet tilsynet som har pågått siden 2018. NOKUT sier skolen har gjort de nødvendige endringene og rettet opp på manglene tilsynet har pekt på.