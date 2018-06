Avslutter søket

Politiet opplyser at de nå har kommet i kontakt med en person som skal være eieren av den førerløse vannscooteren som ble funnet i Storfjorden like før klokken 23.00 onsdag kveld. – Vi er ganske sikre på at vi har kommet i kontakt med rett person, og har derfor avsluttet søket, sier Kenneth Sætre, operasjonsleder for politiet. Eieren av scooteren opplyser selv å være i god behold.