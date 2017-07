Avslutter etterforskningen

Politiet mener at det ikke skjedde noe straffbart da en en mann i 60-årene omkom i en dykkerulykke på Smøla søndag. Det sier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen etter at politiet har avhørt vitner. Det var tre personer i dykkerlaget og ytterligere to personer i båten. Politiet kommer ikke til å gå videre med etterforskningen.