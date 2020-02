Avsluttar prøveprosjekt

Tilskotsordninga med rydding av kulturlandskap for å lage utsikt inn mot landbruket frå ferdselsåre blir no avslutta. Dei tre vestlandsfylka fekk 13 millionar kroner til eit prøveprosjekt fordelt over tre år, og nesten tre millionar er brukte i Møre og Romsdal. Landbruksdirektør Frank Madsøy seier det viktigaste tiltaket mot attgroing er eit aktivt landbruk, men også denne tilskotsordninga har verka positivt og løfta fram eindel gode enkelttilfelle.