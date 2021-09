Avsluttar lokal forskrift

Ålesund og Sula avsluttar si lokale forskrift etter klokka 24.00 i dag. Då går dei to kommunane over til å følgje nasjonale reglar og råd. Det vil framleis vere gult nivå på barnehagar og skular i ei veke til. – Det er framleis ein del smitte knytt til skular og barnehagar. Til vi har eit godt system med test for karantene for fleire, så vel vi å halde dei på gult nivå, seier kommuneoverlege Olav Mestad i ei pressemelding.