Avsluttar kontrakt om pasientransport

Helse Midt-Norge har bestemt seg for å oppheve gjeldande avtale om pasienttransport på nordre Sunnmøre med NorgesTaxi Vest AS. Det skriv Sunnmørsposten. Norgestaxi vann tilbodskonkurransen og overtok pasienttransporten 1. juni. Fram til ny kontrakt kjem på plass tar selskapet Nordvest taxi over, ifylgje avisa.