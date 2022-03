Avslutta sigerrik karriere

Skiskytaren Nils Erik Ulset frå Tingvoll kom på 8.-plass i det siste Paralympics-rennet i karrieren.

– Det er spesielt, det er det. Eg merkar at det blir spesielt å ikkje vere ein del av det lenger, men samtidig kjenner eg at det er på tide å takke for seg og la ungdommen ta over, seier Ulset til NRK.

I dag deltok han i 12,5 kilometer skiskyting i klassen for ståande.

Ulset har sidan 2002 teke til saman 30 meisterskapsmedaljar. Med så mange medaljar er han ein av Noregs mestvinnande vintersportsutøvarar.