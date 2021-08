Avslutta festar

Politiet har i natt avslutta festar i Volda, Molde og Ålesund på grunn av feststøy. Ingen blei politimeldt for bråket, men det blei gitt pålegg om å halde ro. Operasjonsleiar i politiet, Sindre Molnes, opplyser at dei har fått mange meldingar om feststøy i løpet av natta, særleg i studentbyane i fylket. – Det har vore mykje bråk i natt, men ingen alvorlege hendingar. Mykje av feststøyen har blitt avslutta etter at det har blitt gitt beskjed om å dempe bråket, seier Molnes. Politiet har så langt denne veka måtta avslutt festa kvar natt på grunn av støy.