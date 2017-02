Avslo søknad om drosjesentral

Et flertall i samferdselsutvalget avslo søknaden fra to drosjesjåfører om å opprette en ny drosjesentral i Kristiansund. En langvarig strid internt i i Kristiansund Taxi SA er bakgrunnen for ønske om å opprette en ny sentral. Søknaden er tidligere blitt avvist, men de to søkte på nytt. Frp, Høyre og Krf stemte for å innvilge søknaden.