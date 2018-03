Avslår søknader fra Nordmøre

Kommunal og moderniseringsdepartementet finner ikke grunnlag for å igangsette en egen utredning av grensejustering av nordmørskommuner mot Trøndelag, skriver Tidens Krav (krever betalingsabonnement). Det skal stå i et brev til de berørte kommunene. Departementet mottok 32 søknader fra privatpersoner på Nordmøre som ønsket grensejustering for en eller flere av samtlige kommuner på Nordmøre, med unntak av Eide. Det ble ikke søkt på vegne av Halsa og Rindal, som allerede er på vei til Trøndelag.