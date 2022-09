Avslår søknad

Utdanningsforbundet har avslått Molde kommune sin søknad om dispensasjon frå lærarstreiken på Bekkevoll ungdomsskole. Det skriv Romsdals Budstikke.

Kommunen meiner at streiken går ut over helsa til elevane, og bad om at dei skulle få kome på skulen neste veke. Men det seier Utdanningsforbundet no nei til.