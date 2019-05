Avslår innbyggjarinitiativet

Fylkesmannen rår til å avslå innbyggjarinitiativet frå Åheim i Vanylven om grensejustering med Stad kommune i Vestland fylke. Søknaden gjeld flytting av grense slik at krinsane Åheim, Thue, Gusdalen og stordelen av Vik blir ein del av nye Stad kommune. Dette omfattar knapt 800 innbyggjarar eller 25 prosent av det totale innbyggjartalet i Vanylven. Sjølv om dette er ei grensejustering, så meiner Fylkesmannen at storleiken av grensejusteringa er så omfattande at det i realiteten er ei deling av kommunen.