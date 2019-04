Avslag på kraftverk i Standalen

NVE har bestemt at det ikke vil bli et nytt kraftverk i Nøvedalselva i Standalen. Det melder Sunnmørsposten. NVE begrunner ifølge avisa avslaget med at fordelene ikke overstiger skader og ulemper for allmenne og private som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet.