Avskilting og anmeldelser

En stor trafikkontroll på E39 i Ørsta resulterte i en avskilting og åtte forenklede forelegg, sju av disse for fart og ett for mobilbruk. Politiet opplyser at det også blir tre anmeldelser, to for kjøring uten førerkort og en for fartsovertredelse. I alt ble 225 biler kontrollert. I en kontroll i Volda har en bil blitt avskiltet.