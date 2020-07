Avrenning og overlast

Vegvesenet la ned fire køyreforbod i samband med ein kontroll ved Romsdal kontrollstasjon. Årsakene var fiskeavrenning frå ein tilhengar, ein overlasta varebil, for dårleg sikring av last og dårleg sikt i eit køyretøy. Vegvesenet peiker på at fiskeavrenning kan gjere vegen sleip og trafikkfarleg, og dessutan ikkje er bra for miljøet.