Avlyser timar i frykt for korona

På grunn av endring i smittesituasjonen opplever tilsette i Helse Møre og Romsdal at ein del pasientar vel å avlyse timen sin. Helseføretaket seier at det er heilt avgjerande for helsa til mange at dei kjem til oppsett time. – Dei treng ikkje å bekymre seg og skal føle seg trygge på at dei ikkje vil utsetje seg for koronasmitte ved å oppsøke sjukehuset, seier Torstein Hole, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal.