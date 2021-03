Avlyser kulturskulearrangement

Det planlagde kulturskulearrangementet ved Fosnavåg konserthus laurdag ettermiddag er avlyst som følgje av at fleire av deltakarane er sett i «ventekarantene». Ein elev som deltok i generalprøva fredag ettermiddag fekk seinare på kvelden melding om at vedkomande var definert som nærkontakt til ein person i Ørsta/Volda som hadde fått positivt testsvar same kveld. Kulturskulen har i samråd med kommuneoverlegen utsett dagens arrangement.