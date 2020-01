Avlyser kraftkrisa

Etter eit møte i går, kunne Statnett forsikre både Isad og Neas om at dei har full kontroll på kraftsituasjonen i regionen. Konsernsjef i Istad, Ivar Kosberg, avviser at han gjekk for hardt ut da han slo alarm om kraftkrisa i Nordmøre og Romsdal.