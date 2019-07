Avlyser konsert

Moldejazz avlyser kveldens konserten med Red Baraat. Bandet skulle mandag kveld ha spilt i Alexandraparken. I en pressemelding opplyser arrangøren at grunnen til avlysningen er at artistene ikke har kommet seg til Molde på grunn av vanskelig flyvær. Lavt skydekke gjorde at flyet i første omgang ble omdirigert til Bergen. Da været ikke endret seg returnerte det etter hvert til Oslo.