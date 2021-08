Avlyser fysiske skuledebattar

Senterungdommen er kritisk til at fylkeskommunen gjer skulevalkampen digital. På grunn av smittesituasjonen blir det paneldebattar på berre tre vidaregåande skular i fylket. Der blir det avgrensa med publikum og streaming til dei andre skulane. Senterungdomen meiner dette svekker demokratiet og viser til at det berre er Ålesund som har innført gult nivå på skulane. Dei ber om at avgjerda blir endra.