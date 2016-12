Avlyser fellesfyrverkeriet

Fellesfyrverkeriet i Ålesund og Giske blir avlyst på grunn av vanskelege vêrforhold i kveld. Det er klart etter at arrangørane har vurdert vêrmeldingane for kvelden saman med meterologoane. Det store felles fyrverkeriet skulle vere eit spleiselag mellom Ålesund og Giske kommunar, DNB, Ålesundsregionens Havnevesen og Svea Fyrverkeri. Etter planen skulle fyrverkeriet starte klokka 20.00, men arrangørane meiner vêret er for ustabilt til at dei tør å ta sjansen på å gjennomføre det, seier Trine Klemetsen i Bypatrioten til NRK