Avlyser arbeid på grunn av vêret

NEAS skulle etter planen kople ut straumen i området Rangøy, Sandøy til Hasseløy for å reparere ein feil på straumnettet. No har dei avlyst dette på grunn av vêret. – Det er ikkje forsvarleg for mannskapet vårt å klatre i masta i dette vêret, skriv selskapet.