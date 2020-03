Avlyser all aktivitet

Volleyballforbundet har avlyst all nasjonal og regional aktivitet. Det inneber mellom anna at det ikkje blir noko sluttspel for KFUM Volda, som blei nummer seks i grunnserien. Årsaka er faren for korona, og forbundet og klubbane ønskjer ikkje å sette spelarane i ein utrygg situasjon. I Volda er også siste serierunde for U15 og U17 denne helga avlyst.