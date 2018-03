Avklart på Sekken

Molde brannvesen melder at situasjonen i eit næringsbygg på nordsida av Sekken i Molde er avklart. Dei rykte ut med mellom anna røykdykkarar i 09.20-tida då det blei observert røyk frå staden. Det var kortslutning i eit EL-anlegg som var årsaka til røykutviklinga. Ein person kan ha fått i seg for mykje røyk og er tatt med for sjekk.